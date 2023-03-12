140 ناشطًا إيرانيًا يوجهون رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن 140 ناشطًا إيرانيًا وجهوا رسالة إلى الأمم المتحدة، تطالب بتحقيق فوري في تسميم التلميذات.

تحقيق فوري للهجمات الكيماوية على المدارس

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد طالب أكثر من 140 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا إيرانيا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري للهجمات الكيماوية على المدارس الإيرانية وأوضاع ضحايا هذه الهجمات.

وأوضحت انه جاء في هذه الرسالة التي وقعها نشطاء من بينهم محمد نوري زاد وشيرين عبادي وعباس واحديان وجوهر عشقي: “يعتبر استخدام الغاز الكيماوي في المدارس أحد مشاريع القمع وصرف عقول المواطنين عن الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد”.

القبض على 100 شخص في قضية تسميم الطلاب

من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية الإيرانية أنه تم القبض على أكثر من 100 شخص في قضية تسميم الطلاب بالمدارس.

لافتة إلى اعتقال أكثر من 100 شخص بمحافظات طهران، وقم، وزنجان، وخوزستان، وهمدان، وفارس، وكيلان، وأذربيجان الغربية والشرقية، وكردستان خراسان الرضوية.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع المملكة سيسهم بتأمين المصالح المشتركة لشعبينا.

وأكدت أن الحكومة اتخذت قرارا جادا لتأمين مصالح الشعب وشعوب الجيران بالمنطقة.

وأشاد السفير الصيني لدى طهران، باستئناف العلاقات بين إيران والمملكة مشيرًا إلى إن الإنجازات المهمة للمفاوضات الإيرانية السعودية التي جذبت أنظار العالم كله، تعتبر انتصاراً للسلام والحوار.

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