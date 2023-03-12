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بالصور.. عودة الطلاب إلى مدارسهم بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني
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بالصور.. عودة الطلاب إلى مدارسهم بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني

بالصور.. عودة الطلاب إلى مدارسهم بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني

بالصور.. عودة الطلاب إلى مدارسهم بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني
٠٨:٢١:٥٤ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت العديد من الصور لحظة عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة الفصل الدراسي الثالث، آخر الفصول الدراسية للعام الدراسي الحالي.

وعاد نحو نصف مليون طالب وطالبة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية إلى مقاعدهم الدراسية بعد نحو 9 أيام من إجازة متواصلة.

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ترحيل 500 ألف حقيبة مدرسية

وأكدت إدارة تعليم الشرقية ترحيل 500 ألف حقيبة دراسية للفصل الدراسي الثالث على جميع مدارس مدن ومحافظات تعليم الشرقية بقطاعيه البنين والبنات.

وكانت وزارة التعليم وجهت كافة المدارس بضرورة البداية الجادة منذ اليوم الأول ومتابعة الانضباط وحضور الطلاب والطالبات وإعداد الدروس اليومية من قبل المعلمين والمعلمات.

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إجازة في جدة يوم الأحد بعد القادم 

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن إجازة رسمية لمدارس التعليم العام بالمحافظة الأحد ما بعد القادم.

وقال “تعليم جدة” إن سبب ذلك يرجع لما ورد من وزارة الرياضة حول إقامة سباق الفورميلا 1 في مدينة جدة خلال المدة من 25 – 27 شعبان الجاري.

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تفعيل منصة مدرستي

ووجهت بإمكانية الاستفادة وتفعيل منصة مدرستي بتنفيذ الدروس عن بعد.

حديقة الكورنيش الأوسط

ومن ضمن الأماكن التي حددتها محافظة جدة لقضاء الإجازة الدراسية، حديقة الكورنيش الأوسط.

وتقع حديقة الكورنيش الأوسط على الواجهة البحرية، وهي من المزارات المثالية لقضاء بعض الوقت برفقة العائلة أو الأصدقاء، خاصةً في فصل الشتاء عندما يكون الطقس معتدلاً .

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إجازة السعودية الطلاب الفصل الدراسي الثالث المملكة

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