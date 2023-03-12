“الخثلان” يوضح أوقات أذكار الصباح والمساء

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن أذكار الصباح والمساء من أهم أسباب حفظ الله لعباده.

وقت أذكار الصباح

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن وقت أذكار الصباح يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى نهاية وقت صلاة الضحى يعني قبيل الزوال وقبل أذان الظهر بنحو عشر دقائق.

وقت أذكار المساء

وأضاف أن وقت أذكار المساء يبدأ من بعد صلاة العصر ويمتد حتى منتصف الليل، وذلك في أرجح أقول أهل العلم.

ماذا يفعل من نسي أذكار الصباح والمساء؟

وأشار على أن من نسي أذكار الصباح والمساء يأتي بها إذا تذكرها، ما لم ينته وقتها، مبينًا أن أذكار الصباح تبتدئ بطلوع الفجر وتمتد إلى نهاية وقت الضحى، فإذا تذكرها المسلم في هذا الوقت أتى بها، لكن إن لم يتذكرها إلا بعد الزوال، فقد فات وقتها، فلا يناسب أن يقول بعد صلاة الظهر مثلًا أصبحنا وأصبح الملك لله.

وأضاف أن الحال نفسها في أذكار المساء، بأتي بها في وقتها، وإذا نسيها يأتي بها متى ما ذكرها ما لم ينته وقتها، فلا يناسب أنه إذا طلع الفجر يقول أمسينا وأمسى الملك لله، يريد بذلك قضاء أذكار المساء، مؤكدًا أنه إذا انتهى وقتها المحدد لها فلا نأتي بها؛ لأنها سنن فات وقتها.

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