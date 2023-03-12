تفاصيل خطة نقل المصلين من وإلى المسجد النبوي خلال شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

استعدادًا لشهر رمضان المقبل، كشفت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن ملامح الخطة التشغيلية لخدمات النقل العام وخدمة النقل الترددي عبر “حافلات المدينة”.

وتأتي هذه الخطة لنقل المصلين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، عبر أسطول من الحافلات من خلال عدة مسارات.

وأضافت أن مسارات النقل العام التي ستنفذها الشركة المشغلة وتشرف عليها الهيئة في مطلع شهر رمضان، تتضمن وفق ما أوردت صحيفة “الوطن”:

-تقديم الخدمات للمستفيدين عبر محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين السريع، على مدار الـ24 ساعة.

-أما حي الخالدية، الميقات، سيد الشهداء، العالية، جامعة طيبة، القصواء فمن الثالثة صباحًا حتى الثالثة عصًرًا.

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خدمة النقل الترددي

وتتضمن خدمة النقل الترددي 7 مسارات ترددية لخدمة سكان عدد الأحياء بالمدينة، وهي:

-الاستاد الرياضي

-سيد الشهداء

– الخالدية

-درة المدينة

-الجامعة الإسلامية

-حي شظاة

-العالية.

وتبدأ حافلات النقل الترددي، من المسجد النبوي الشريف وإليه، وكذا مسجد قباء يوميًا طوال أيام الأسبوع ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا، وتتواصل إلى ما بعد صلاة التراويح في مسار الذهاب والإياب.

في حين سيتم التوسّع في تنفيذ الخدمة الترددية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل بحيث يتواصل تقديم الخدمة إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة.

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الحركة المرورية

في الأثناء، حررت أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع مرور المنطقة، الحركة في عدد من الطرق جزئيًا، الداخلة في نطاق المشاريع.

وذلك سعيًا إلى خلق انسيابية في الحركة المرورية خلال شهر رمضان، الذي تتزايد فيه حركة المركبات عن معدلاتها الطبيعية.

فيما جرى عمل 4 نقاط فرز مرورية على مداخل المدينة لتنظيم حركة دخول الحافلات.

وأضافت أنه افتتح مؤخرًا دوران الرجوع في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله “الدائري الثاني”، بهدف تخفيف الضغط على الجزء السالك من طريق الملك عبدالعزيز.

إضافة إلى تحرير الحركة المرورية على تقاطع طريق أحمد بن حنبل مع مسجد قباء باتجاه طريق الأمير عبدالمجيد، والذي يسهم في تخفيف الضغط على طريق قربان.

علاوة على تنفيذ الحركة المرورية على طريق النعمان بن مالك وإعطاء أولوية السير للقادمين من طريق الأمير عبدالمجيد أحد الطرق البديلة للمتجهين.

واستكمال تحرير الحركة المرورية على تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله “دوار عروه” وذلك بإزالة التحويلة المرورية للقادمين من طريق الهجرة.

وهو ما سوف يسهم في تقليل الضغط على طريق قربان والعوالي والملك فهد التي تعد الطرق الرئيسة المؤدية إلى المسجد النبوي الشريف.

فيما يتوقع أن يتم افتتاح كلٍ من تقاطع الدائري الثاني مع طريق الملك عبدالعزيز، وتقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق عروه خلال شهر رمضان، بحسب صحيفة “الوطن”.