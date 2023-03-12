بعد نموه القياسي.. 15.8% تراجعًا في السوق العقاري بالمملكة خلال أسبوع
تواصل – فريق التحرير:
سجل النشاط العقاري بالمملكة تراجعًا بنسبة 15.8 في المئة مقارنة بنموه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 43.6 في المئة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أعلى من مستوى 2.8 مليار ريال.
وانخفضت صفقات القطاع السكني أسبوعيًا بنحو 31.6 في المئة، مقارنة بنموه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 32.5 في المئة، مستقرًا بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3 مليار ريال، بحسب “الاقتصادية”.
صفقات القطاع التجاري
في الوقت نفسه، انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 17.7 في المئة، مقارنة بنموها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 70.2 في المئة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند أدنى من مستوى 0.8 مليار ريال.
كما تراجعت الصفقات العقارية بنسبة 12.6 في المئة، واستقر نشاط القطاع مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.9 ألف صفقة، وانخفض أيضًا عدد العقارات المبيعة 8.3 في المئة.
واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.1 ألف عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا قياسيا 47.9 في المئة، فيما استقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 31.0 مليون متر مربع.
انكماش الصفقات العقارية
وفي منتصف يناير الماضي، ارتفعت السوق العقارية بنحو 14.8%، استقرت على إثره عند مستوى أدنى من 3.4 مليار ريال.
وأسهم في هذا الارتفاع تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة الرياض في حي الملك عبدالله، بقيمة إجمالية وصلت إلى 420 مليون ريال، أسهمت بدورها في ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 98.6 في المئة.
وخلال عام 2022، انكمشت أعداد الصفقات العقارية بنسبة 21.8% ما نتج عنه تباطؤ نمو قيمة الصفقات العقارية إلى 5.8 في المئة لتستقر عند 223.3 مليار ريال، مقارنة بنموها القياسي خلال 2021 بنسبة 22.9 في المئة “211.1 مليار ريال”.
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