بعد نموه القياسي.. 15.8% تراجعًا في السوق العقاري بالمملكة خلال أسبوع

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سجل النشاط العقاري بالمملكة تراجعًا بنسبة 15.8 في المئة مقارنة بنموه القياسي خلال الأسبوع ‏الأسبق 43.6 في المئة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أعلى من ‏مستوى 2.8 مليار ريال.

وانخفضت صفقات القطاع السكني أسبوعيًا بنحو 31.6 في المئة، مقارنة بنموه القياسي ‏خلال الأسبوع الأسبق 32.5 في المئة، مستقرًا بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3 ‏مليار ريال، بحسب “الاقتصادية”.

صفقات القطاع التجاري

في الوقت نفسه، انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 17.7 في المئة، مقارنة بنموها ‏القياسي خلال الأسبوع الأسبق 70.2 في المئة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية ‏للقطاع عند أدنى من مستوى 0.8 مليار ريال.

كما تراجعت الصفقات العقارية بنسبة 12.6 في المئة، واستقر نشاط القطاع مع نهاية ‏الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.9 ألف صفقة، وانخفض أيضًا عدد العقارات المبيعة ‏8.3 في المئة.

واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.1 ألف عقار ‏مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا قياسيا 47.9 في المئة، ‏فيما استقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 31.0 مليون متر مربع.‏

انكماش الصفقات العقارية

وفي منتصف يناير الماضي، ارتفعت السوق العقارية بنحو 14.8%، استقرت على إثره عند ‏مستوى أدنى من 3.4 مليار ريال.

وأسهم في هذا الارتفاع تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة الرياض ‏في حي الملك عبدالله، بقيمة إجمالية وصلت إلى 420 مليون ريال، أسهمت بدورها في ارتفاع ‏قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 98.6 في المئة.

وخلال عام 2022، انكمشت أعداد الصفقات العقارية ‏بنسبة 21.8% ما نتج عنه تباطؤ نمو قيمة الصفقات ‏العقارية إلى 5.8 في المئة لتستقر عند 223.3 مليار ريال، مقارنة بنموها ‏القياسي خلال 2021 بنسبة 22.9 في المئة “211.1 مليار ريال”.

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