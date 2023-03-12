هل أنت ممنوع من المكسرات والفواكه المجففة في رمضان؟

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يشتهر شهر رمضان المبارك بكثرة الطيبات، وتعدد الأطعمة والحلويات، وتنتشر فيه أنواع كثيرة من الفواكه الجافة والمكسرات التي اعتاد الناس عليها في هذا الشهر الفضيل.

لكن هناك مجموعة من الفئات ممنوعة من تناول الفواكه المجففة والمكسرات، حتى الكميات البسيطة يمكن أن تسبب لهم بعض المتاعب، وفقًا لما جاء فى موقع lybrate

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أصحاب الوزن الزائد

كشفت الدراسات التي أجراها الباحثون على مر السنين أن اكتساب رطل واحد من الوزن يتطلب أكثر من 3500 سعرة حرارية، ومع ذلك فإن استهلاك 250 سعرًا حراريًا فقط من الفواكه الجافة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن عن 2 رطل في شهر واحد.

يمكن أن تؤدي الزيادة المفاجئة في الوزن إلى مضاعفات أخرى مثل السمنة ومشاكل الدورة الشهرية لدى النساء، وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك.

الربو

غالبًا ما يستخدم ثاني أكسيد الكبريت لمعالجة الفواكه الجافة، كشفت الدراسات أن هذا الغاز كريه الرائحة ويضر مرضى الربو ولكن إذا كان مجففًا بطريقة طبيعية فإنه آمن.

ووفقًا لخبراء سلامة الأغذية فإنه يجب ألا يزيد الحد المسموح به لثاني أكسيد الكبريت لدى الأصحاء عن 20 مجم يوميًا.

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مرضى الجهاز الهضمي

تحتوى الفواكه المجففة على نسبة عالية من الألياف تساعد في حركة الأمعاء المنتظمة وتدفق الدم بشكل سلس، ومع ذلك فإن المصاين بأمراض الجهاز الهضمي يكونوا أكثر عرضة لمشاكل عديدة مثل الانتفاخ والإسهال وانتفاخ البطن والمغص والإمساك.

أصحاب الأسنان الضعيفة

بعض أنواع الفواكه الجافة تضاف عليها طبقة سميكة من السكر حتى لا تتسبب في ترطيب الأسنان وتلتصق ببعضها البعض.

مرضى الضغط والسكر

تحتوي معظم الفواكه الجافة على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الطاقة.

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مرضى الحساسية وأنيميا الفول

بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاه إحدى مكونات المكسرات مثل حساسية اللوز، كما أن بعض الأفراد يعانون من أنيميا الفول ولا يستطيعون تناول الفول السوداني وبعض البقول والمكسرات وتناول هذه الأطعمة يشكل خطورة كبيرة عليهم.

بعض الحوامل

النساء الحوامل في الشهور الأولى ممنوعين من التمر فقط وباقي المكسرات والفواكه المجففة مسموح مالم يطلب الطبيب بالامتناع عنهم.