خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في الندوات والمؤتمرات العلمية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات للتسجيل في الندوات والمؤتمرات العلمية.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن التسجيل في الندوات والمؤتمرات العلمية خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب التسجيل في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقدها الرئاسة عبر اتباع هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل إلى نظام الندوات العلمية والمؤتمرات.

2 – اختر الندوة أو المؤتمر المراد التسجيل فيه من القائمة، ثم انقر على “التسجيل”.

3 – اذهب إلى شاشة “متابعة الطلبات” للتعرف على حالة الطلب.

4 – سيتم الإشعار بعد ذلك بموعد الندوة للتأكيد.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966125733777 – 00966125730123″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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