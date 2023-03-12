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هطول الأمطار على منطقتي المدينة ونجران

هطول الأمطار على منطقتي المدينة ونجران

هطول الأمطار على منطقتي المدينة ونجران
٠٦:٢٢:١١ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أمطار وأتربة مثارة على منطقة نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول.

وأضاف المركز أن الحالة تكون مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

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أمطار وسيول وبرد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

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تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.

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