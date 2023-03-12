الدراسة عن بُعد اليوم في جامعتي طيبة ونجران

تواصل – واس:

أعلنت إدارة جامعتي طيبة بالمدينة المنورة، ونجران، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في كافة فروعهما، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

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تعليق الدراسة الحضورية في جامعة طيبة بالمدينة وفروعها

أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، لطلبة الجامعة في المقر الرئيس بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بمحافظات ينبع والعلا والمهد وخيبر وبدر والحناكية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

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الدراسة عبر “البلاك بورد”

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “البلاك بورد” وذلك لكافة الطلبة ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.

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تعليق الدراسة الحضورية في جامعة نجران وفروعها

وأعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفرعي الجامعة بمحافظتي شرورة وحبونا، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

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الدراسة عبر “البلاك بورد”

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

أعلنت كل من جامعة أم القرى وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تحويل الدراسة عن بعد اليوم الأحد، بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، وفقا لتنبيهات الأرصاد.

كما أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية، اليوم الأحد للدراسة عن بُعد، وذلك استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم .

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