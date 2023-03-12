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اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية بمدارس ومنشآت التدريب التقني والمهني في نجران

اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية بمدارس ومنشآت التدريب التقني والمهني في نجران

اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية بمدارس ومنشآت التدريب التقني والمهني في نجران
٠٥:٣٠:٢٩ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران.

تعليق الدراسة في جميع المدارس بـ نجران

ويشمل تعليق الدراسة محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

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الدراسة عبر منصة مدرستي

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة نجران، جابر مدخلي، أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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تعليق الدراسة في المنشآت التدريبية بـ نجران

كما أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظات شرورة، وحبونا، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

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الدراسة عبر “منصة التدريب الإلكتروني”

وأوضح تقني نجران أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “منصة التدريب الإلكتروني”.

كما أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في كل من مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة، اليوم الأحد.

وأعلنت إدارات التعليم في الباحة والمخواة وجدة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، اليوم الأحد، بسب التقلبات الجوية وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

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