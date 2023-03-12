ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 54 ألفًا

تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 54 ألف قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية، وفقًا لوكالات أنباء.

48 ألف حالة وفاة في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد، بلغت 47 ألفا و975 شخصًا حتى مساء السبت.

وقال رئيس “آفاد” يونس سيزر، في تصريح صحفي، إن 47 ألفًا و975 شخصًا، بينهم 6 آلاف و278 أجنبيًا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 من فبراير الماضي.

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إزالة الأنقاض

وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

الولايات التركية المتضررة من الزلزال

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

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5900 حالة وفاة في شمال سوريا

وفي شمال سوريا، هناك الكثير من الناس الآن بلا مأوى. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تأثر حوالي 8.8 مليون شخص بعواقب الزلزال.

وتم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة، ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

وبعد معاناة الحرب فاقم الزلزال من معاناة السكان الذين أصبحت أعداد كبيرة منهم بلا مأوى.

وفي 6 من فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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