أفضل 6 سيارات كهربائية متوسطة السعر (صور)

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تحتل صناعة السيارات الكهربائية مكانة كبيرة في سوق السيارات، وكل عام تظهر عشرات التحديثات والتطورات في هذه الصناعة، بهدف خفض الانبعاثات الضارة ومواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

تهتم شركات السيارات الكبرى بالحصول على حصة في هذا القطاع النامي لكن كثيرًا من الأنواع المطروحة لا تزال مرتفعة في أسعارها مقارنها بالسيارات التي تعتمد على الوقود.

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6 سيارات كهربائية متوسطة السعر

وفي التقرير التالي نستعرض أهم 6 سيارات كهربائية متوسطة السعر على مستولى العالم.

شيفروليه بولت

هي واحدة من أفضل السيارات الكهربائية متوسطة السعر ويبدأ من 26 ألف دولار تقريبا ويعود تاريخ طرحها إلى عام 2017 وتقطع أكثر من 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

نيسان ليف

يبدأ سعر نيسان ليف الكهربائية من 28 ألف دولار وتتميز بمحرك قوة 147 حصانا يقطع 240 كيلومترا تقريبا في الشحنة الواحدة لكن الفئة الأعلى “ليف إس بلس” مزودة بمحرك كهربائي يقطع أكثر من 360 كيلومترا في الشحنة.

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هيونداي كونا

هيونداي كونا الكهربائية الكروس أوفر مزودة بمحرك 201 حصان وتعتمد على نظام جر أمامي وتمتاز بمدى كبير للشحنة الواحدة يتجاوز 415 كيلومترا ويبدأ سعرها من 34 ألف دولار.

بي.إم.دبليو 330ئي

سيارة هجينة يصفها خبراء بأنها صاحبة أفضل أداء في قائمة السيارات الكهربائية متوسطة السعر. وهي النسخة الكهربائية للطراز الشهير بي.إم.دبليو الفئة الثالثة ويبدأ سعرها من 44 ألف دولار.

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فورد إف-150 ليتننج

شاحنة بيك أب كهربائية بمدى 360 كيلومترا في الشحنة الواحدة للفئة الأدنى التي يبدأ سعرها من 39 ألف دولار تقريبًا.

فولفو إس60 الهجينة

فولفو إس60 سيارة هجينة يبدأ سعرها 43 ألف دولار تقريبا وهي مزودة وتطرحها الشركة السويدية في ثلاث فئات هي “كور” و”بلس” و “ألتميت”.