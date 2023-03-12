رئيس “فاغنر” الروسية يعلن عزمه الترشح لرئاسة أوكرانيا في 2024

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، يفغيني بريغوجين، عزمه الترشح لمنصب رئيس أوكرانيا العام القادم 2024.

الإعلان عن ترشحه لرئاسة أوكرانيا

وقال بريغوجين، في فيديو نشر على تليجرام، أمس السبت، “أقدم إعلانًا سياسيًا. بالنظر إلى كل شيء من حولي، لدي طموحات سياسية. قررت الترشح عام 2024 لمنصب رئيس أوكرانيا”.

وأضاف بريغوجين أنه يتوقع أن يتنافس لنيل هذا المنصب مع الرئيسين السابق بيترو بوروشينكو والحالي فولوديمير زيلينسكي.

اقرأ أيضًا:

“انقلاب خطير”.. رئيس فاغنر يتهم وزارة الدفاع الروسية بـ”الخيانة”

رئيس فاغنر يعد بإنهاء الحرب

وتابع أنه في حال فاز بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، فإن “كل شيء بعدها سيكون على مايرام، ولن يكون هناك حاجة للقذائف”.

ضعف إمدادات الذخيرة

ولدى سؤاله عن سبب شكواه من ضعف إمدادات الذخيرة من صناعة الدفاع الروسية وعدم شرائها بنفسه، قال بريغوجين إنه إذا اشترى كل شيء بأمواله الخاصة، فسيكون ذلك بمثابة “إدارة دولة، وليس عملا تجاريا”.

وأضاف أن مجموعة فاغنر بحاجة كل شهر إلى نحو 10 آلاف طن من الذخيرة والتي تقدر قيمتها بمليار دولار.

اقرأ أيضًا:

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ومجموعة “فاغنر”

التعاون مع السلطات الأوكرانية

ودحض المزاعم القائلة بأنه متعاون مع السلطات الأوكرانية و”من أجل المال ورفع العقوبات” سيغادر منطقة المعركة “في الوقت المناسب”.

وقال إنه لن يذهب إلى أي مكان. السؤال هو من أخذ المال عندما “قدمنا بادرة حسن نية” وسلمنا خيرسون وخاركيف ومناطق عديدة أخرى؟”، ملمحا لقادة الجيش الروسي.

وفي بيان منفصل، أعلن بريغوجين أن مراكز التجنيد في فاغنر فتحت أبوابها في 42 مدينة روسية.

تجدر الإشارة إلى أن بريغوجين على خلاف مع قادة الجيش الروسي، بما في ذلك وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وسبق أن شكك رئيس مجموعة فاغنر علنًا مرارا في كفاءة وزارة الدفاع الروسية وكبار مسؤوليها، مشيرا إلى “غيرة” الوزارة من “نجاحات” فاغنر، متهما إياها بتعمد التسبب في عقبات أمام مجموعته، بما في ذلك قطع إمدادات الذخيرة.