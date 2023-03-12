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سقوط 6 أشقاء يتاجرون بالمخدرات في دولة خليجية
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سقوط 6 أشقاء يتاجرون بالمخدرات في دولة خليجية

سقوط 6 أشقاء يتاجرون بالمخدرات في دولة خليجية

سقوط 6 أشقاء يتاجرون بالمخدرات في دولة خليجية
٠٣:٠٢:١٩ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أطاحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في دولة الكويت بتشكيل إجرامي يقوم بالمتاجرة في المواد المخدرة المختلفة.

ضبط 6 أشقاء

وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة في الكويت من ضبط 120 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش و 36 ألف حبة كبتاغون، وكيلو من مادة الشبو، وربع كيلو من مادة الهيرويين المخدرة، و9 كيلوغرامات من بودرة اللاريكا، و15 الف كبسولة حبة لاريكا، و50 ألف كبسولة فارغة، بحوزة (6) أشقاء يقومون بتصنيع وترويج بودرة وأقراص اللاريكا والشبو.

وزير الداخلية

وحسب صحيفة الراى الكويتية، زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يرافقه وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء منصور العوضي، ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالإنابة الشيخ مبارك سالم العلي، ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس للاطلاع على الضبطية.

حرب شرسة

وأعرب الشيخ طلال الخالد عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة وجميع قطاعات الدولة المعنية في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب، مشيراً إلى أننا نتعرض إلى حرب شرسة ولن نسمح لهم بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم.

الجاهزية واليقظة

ودعا الخالد رجال مكافحة المخدرات إلى المزيد من الجاهزية واليقظة، وبذل كل الطاقات من اجل ملاحقة وضبط من يقوم بتهريب وترويج وتصنيع تلك السموم مؤكداً انه لا احد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتعاون او يتخاذل او يقصر وهذا عهد امام الله ان نحمي بلدنا ومواطنينا.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت تهريب المخدرات ضبط 6 اشقاء وزارة الداخلية الكويتية

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