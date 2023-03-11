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هزت بريطانيا.. تشنق طفليها ثم تنهي حياتها بطريقة غير متوقعة

هزت بريطانيا.. تشنق طفليها ثم تنهي حياتها بطريقة غير متوقعة

هزت بريطانيا.. تشنق طفليها ثم تنهي حياتها بطريقة غير متوقعة
٠٢:٣٠:٥٣ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت بريطانيا حادثة مروعة، حيث أقدمت امرأة على شنقت طفليها البالغين 7 و9 سنوات، ثم وضعت حدا لحياتها، وسط حيرة واسعة بشأن الدوافع، وأسباب الحادث.

جريمة مروعة في بريطانيا

وعثرت الشرطة بعد ورود بلاغ من أحد الجيران، على الطفلين جثتين هامدتين إلى جانب جثة والدتهما البالغة من العمر 47 عاماً داخل المنزل، بحسب ما كشفت عنه السلطات في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن، وفقا لـ”ديلي ميل”.

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وباشرت الشرطة التحقيق والتحريات من أجل الوصول إلى أي أشخاص آخرين قد يكونون على صلة بالجريمة المروعة.

بينما قال عدد من جيران الأسرة، إنهما تعرضوا لصدمة كبرى حين علموا بمصرع الأم وطفليها، في ظروف مأساوية.

شهادة عدد من الجيران

من جهتها قالت صحيفة “الصن”، إن الاحتمال القائم حاليا هو أن الأم التي كانت تعمل مديرة في شركة عقارات محلية خنقت ابنيها، أو أنها قامت بشنقهما، ولم يجر العثور على أي أسلحة في موقع الجريمة، في حين يفترض أن يساعد الطب الشرعي على تحديد أسباب الوفاة بدقة.

في سياق ذي صلة، قال أحد الجيران إن التواصل مع المرأة كان محدودا، لكنها كانت لبقة، فيما كانت حالة الابنين تدل على الأم تعتني بهما على نحو جيد.

وتابع الجار، في أقواله للشرطة، إنه خلال فصل الصيف كان الطفلان يخرجان ليلعبا ويمرحا أمام البيت، متابعا: “لا أحد يعلم سبب ما وقع”.

فيما قال جار آخر، أن المرأة الراحلة جاءت إلى الحي قبل نحو 5 سنوات، لكن يبدو أنها لم تندمج فيه جيدا، لأنها كانت ترد على السلام باقتضاب، فلا تزيد كلمة واحدة مع من يحادثها.

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بريطانيا جرائم جريمة جريمة قتل حادثة شنق

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