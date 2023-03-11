وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
اقرأ أيضا:
شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة
- محاسب.
- عالم رئيسي مؤقت.
- عالم رئيسي مؤقت.
- استشاري مساعد التخدير.
- استشاري مساعد التخدير.
- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
- استشاري مساعد، الأمراض الجلدية.
- استشاري مساعد، طب الأورام.
- استشاري مساعد الأنف والأذن والحنجرة.
- استشاري مساعد, أمراض الكلى.
- مساعد رئيس تمريض.
- مساعد ميكانيكي سيارات.
- نجار ثاني.
- مركب سجاد أول.
- مجهز اطعمة بارده.
- محلل مركز القيادة.
- استشاري طب طوارىءالبالغين.
- استشاري الحساسية والمناعة.
- استشاري تخدير تخدير الولادة.
- استشاري قلب.
- استشاري طب العائلة.
- استشاري غير متفرغ.
- استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
- استشاري عناية مركزة.
- استشاري أمراض وراثية.
- استشاري طب نووي.
- استشاري عيون طب العيون.
- استشاري الطب التلطيفي.
- استشاري جراحة اطفال.
- استشاري طب تأهيل, جراحة العظام والمفاصل.
- طباخ ثاني.
- أخصائي السايكلترون والصيدلانيات المشعة.
- تقني علم الوراثة .
- كهربائي ثاني.
- أخصائي مختبر أجنة.
- أخصائي طب طواري.
- مساعد خدمات الطعام.
- مستشار وراثي الاستشارات الجينية.
- اخصائي أول مختبر الجينوم.
- اخصائي أول مختبر الجينوم.
- اخصائي مختبر ثاني الجينوم.
- رئيس تمريض.
- مدير أدارة مكتب الأستثمار.
- مدير ادارة الخدمات الادارية.
- مدير أراة الخزينة.
- سكرتير أول.
- سكرتير ثاني.
- عامل نظافة.
- ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.
- مشطب داخلي أول.
- مشطب داخلي ثاني.
- مساعد مختبرات.
- فني مختبر.
- فني مختبر.
- أخصائي مختبر تقني ثاني.
- مساعد مغسلة المغسلة.
- كبير أختصاصيي الترميز الطبي، السجلات الطبية.
- مساعد صيانة.
- منسق الطب الوراثي السريري.
- فني مختبر طبي.
- أخصائي مختبر.
- مساعد فني مراقبة.
- أخصائي تروية قلبية.
- صيدلاني ثالث.
- سباك.
- مشغل محطة أول.
- مساعد سباك.
- سباك ثاني.
- زميل دراسات عليا.
- عالم أبحاث رئيسي.
- منسق منتجات.
- منسق جودة ونوعية.
- أخصائي العلاج بالاشعة.
- ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.
- فني أبحاث.
- منسق برنامج المنح الدراسية.
- كبير الخبازين.
- كبير الخبازين.
- كبير أخصائيي تروية قلبية.
- كبير محللي تقارير المؤسسه.
- كبير السكرتاريين.
- كبيرالتقنيين الطبيين.
- اختصاصي أول، أجهزة التقويم والأطراف الصناعية.
- كبير مشغلين المحطات.
- كبير أخصائيي علاج تنفسي.
- كبير علماء الابحاث.
- كبير فنيين التدفئة والتكييف.
- طبيب متخصص.
- ممرض أول.
- مشرف تشغيل المخازن الطبية.
- مشرف المختبر الطبي.
- مساعد ثاني سلسلة الإمدادات.
- أخصائي تصويرأشعة الطب النووي.
- أخصائي التصويرالاشعاعي.
- منجد ثاني- لأعمال المدنية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال.
- منجد ثاني.
- مقدم طعام.
- كاتب جناح – وحدة الولادة.
- كاتب جناح (ب-1) طوارئ بالغين.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
بعد قليل.. فتح باب التقديم في الوظائف العسكرية بوزارة الحرس الوطني لحملة الدبلوم والثانوية