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وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
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وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
٠٢:٠٢:٥٣ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

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  1. محاسب.
  2. عالم رئيسي مؤقت.
  3. عالم رئيسي مؤقت.
  4. استشاري مساعد التخدير.
  5. استشاري مساعد التخدير.
  6. استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
  7. استشاري مساعد، الأمراض الجلدية.
  8. استشاري مساعد، طب الأورام.
  9. استشاري مساعد الأنف والأذن والحنجرة.
  10. استشاري مساعد, أمراض الكلى.
  11. مساعد رئيس تمريض.
  12. مساعد ميكانيكي سيارات.
  13. نجار ثاني.
  14. مركب سجاد أول.
  15. مجهز اطعمة بارده.
  16. محلل مركز القيادة.
  17. استشاري طب طوارىءالبالغين.
  18. استشاري الحساسية والمناعة.
  19. استشاري تخدير تخدير الولادة.
  20. استشاري قلب.
  21. استشاري طب العائلة.
  22. استشاري غير متفرغ.
  23. استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
  24. استشاري عناية مركزة.
  25. استشاري أمراض وراثية.
  26. استشاري طب نووي.
  27. استشاري عيون طب العيون.
  28. استشاري الطب التلطيفي.
  29. استشاري جراحة اطفال.
  30. استشاري طب تأهيل, جراحة العظام والمفاصل.
  31. طباخ ثاني.
  32. أخصائي السايكلترون والصيدلانيات المشعة.
  33. تقني علم الوراثة .
  34. كهربائي ثاني.
  35. أخصائي مختبر أجنة.
  36. أخصائي طب طواري.
  37. مساعد خدمات الطعام.
  38. مستشار وراثي الاستشارات الجينية.
  39. اخصائي أول مختبر الجينوم.
  40. اخصائي أول مختبر الجينوم.
  41. اخصائي مختبر ثاني الجينوم.
  42. رئيس تمريض.
  43. مدير أدارة مكتب الأستثمار.
  44. مدير ادارة الخدمات الادارية.
  45. مدير أراة الخزينة.
  46. سكرتير أول.
  47. سكرتير ثاني.
  48. عامل نظافة.
  49. ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.
  50. مشطب داخلي أول.
  51. مشطب داخلي ثاني.
  52. مساعد مختبرات.
  53. فني مختبر.
  54. فني مختبر.
  55. أخصائي مختبر تقني ثاني.
  56. مساعد مغسلة المغسلة.
  57. كبير أختصاصيي الترميز الطبي، السجلات الطبية.
  58. مساعد صيانة.
  59. منسق الطب الوراثي السريري.
  60. فني مختبر طبي.
  61. أخصائي مختبر.
  62. مساعد فني مراقبة.
  63. أخصائي تروية قلبية.
  64. صيدلاني ثالث.
  65. سباك.
  66. مشغل محطة أول.
  67. مساعد سباك.
  68. سباك ثاني.
  69. زميل دراسات عليا.
  70. عالم أبحاث رئيسي.
  71. منسق منتجات.
  72. منسق جودة ونوعية.
  73. أخصائي العلاج بالاشعة.
  74. ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.
  75. فني أبحاث.
  76. منسق برنامج المنح الدراسية.
  77. كبير الخبازين.
  78. كبير الخبازين.
  79. كبير أخصائيي تروية قلبية.
  80. كبير محللي تقارير المؤسسه.
  81. كبير السكرتاريين.
  82. كبيرالتقنيين الطبيين.
  83. اختصاصي أول، أجهزة التقويم والأطراف الصناعية.
  84. كبير مشغلين المحطات.
  85. كبير أخصائيي علاج تنفسي.
  86. كبير علماء الابحاث.
  87. كبير فنيين التدفئة والتكييف.
  88. طبيب متخصص.
  89. ممرض أول.
  90. مشرف تشغيل المخازن الطبية.
  91. مشرف المختبر الطبي.
  92. مساعد ثاني سلسلة الإمدادات.
  93. أخصائي تصويرأشعة الطب النووي.
  94. أخصائي التصويرالاشعاعي.
  95. منجد ثاني- لأعمال المدنية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال.
  96. منجد ثاني.
  97. مقدم طعام.
  98. كاتب جناح – وحدة الولادة.
  99. كاتب جناح (ب-1) طوارئ بالغين.
  100. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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