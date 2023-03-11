مختص يوضح الفرق بين علم خادم الحرمين وعلم الدولة

تواصل- فريق التحرير:

كشف المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، أهم ما يفرق بين علم خادم الحرمين الشريفين وعلم الدولة، والمناسبات التي يستخدم فيها.

وقال أحمد المحيميد خلال استضافته في برنامج “سيدتي” على قناة “رةتانا خليجية”، إن: “علم خادم الحرمين علم مخصص وهو مشابه لعلم الدولة تماما لكن يفرق عنه في أن شعار الدولة السيفين والنخلة يكون مطرزَا بالحرير المذهب في أسفل العلم تحت السيف على اليمين”.

نطبق عليه نفس التعليمات

وأوضح، أنه ينطبق عليه نفس التعليمات والضوابط في علم الدولة، ويستخدم في المواكب الرسمية لخادم الحرمين والاستقبالات والبروتوكلات الدولية.

وبيّن “المحيميد”، أن علم المملكة، صدرت له 4 تنظيمات تشرح نظام العلم السعودي ومكوناته وبروتوكولاته ومحظوراته.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال إن الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية.

وأوضح أنه برمزيته التاريخية ذات الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة، التي تجسد ثوابتنا، وتُعد مصدرًا للفخر بتاريخنا.

ويوم الأربعاء صدر أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ/303

التاريخ: 1444/8/9هـ

بعون الله تعالى: نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ

وبعد الاطلاع على نظام العلم للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1393/2/10هـ

وانطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية..

وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم».

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اقرأ أيضا:

مع يوم العلم.. دارة الملك عبدالعزيز تطلق تطبيق “العلم السعودي”