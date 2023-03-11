“الموارد البشرية” بجازان تخالف مكتب استقدام يأوي 5 عاملات بطريقة غير نظامية

تواصل- واس:

باشرت فرق الرقابة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقه جازان بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بلاغًا يقضي بقيام مكتب استقدام بإيواء 5 من العاملات بطريقة غير نظامية.

وتم تحويل العاملات إلى مقر الإيواء وإحالة المسؤولين عن مكتب الاستقدام إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه المخالفات.

الإبلاغ عن المخالفات

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

منع عامل من الصلاة

وقبل قليل، أصدر سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا عاجلًا حول ما تم تداوله عن منع عامل من الصلاة في وقتها خلال فترة العمل.

وقال المتحدث باسم الموارد البشرية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” إشارة إلى ما تم تداوله عن عامل تم منعه من أداء الصلاة في وقتها خلال فترة العمل، نوضح بأن فرق الرقابة التابعة للوزارة باشرت الشكوى وتعمل على التحقق من صحة ذلك مع كافة الاطراف، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية”.

وتابع :” ونؤكد الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية”.

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