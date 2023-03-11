قرار جديد من إيلون ماسك بشأن موظفي شركاته

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قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شراء منطقة سكنية صغيرة في ولايه تكساس حتى يتمكن من بناء قريته الصغيرة بالقرب من شركتي Tesla و SpaceX و Boring.

مدينة إيلون ماسك لموظفيه

وتفصيلا، أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيلون ماسك قد أنفق الملايين في شراء الأراضي في المدينة الجذابة على أمل أن يتمكن من تجنب لوائح المدينة الكبيرة، ويسعى لإنشاء المدينة الخاصة به، حيث يمكن لموظفيه العيش والعمل.

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ولكن في حين أن السكان المحليين سعداء بالفرصة الجديدة التي وقعت على أعتاب منازلهم ، إلا أنهم ما زالوا يشعرون بالضجر مما سيعنيه هذا بالنسبة للبلدة الصغيرة الساحرة التي اعتادوا على الاتصال بها في موطنهم معظم حياتهم.

صدمة لسكان البلدة

وقالت إحدى السكان، وتدعى أونيل إن البلدة صُدمت في البداية عندما علمت أن ماسك اختار قطعة صغيرة كموقع لمصانعه وشركاته، لكن على مر السنين ، لم يدركوا أن هذا سيعني أيضًا التخلي عن ممتلكاتهم الخاصة.

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