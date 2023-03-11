مشهد مذهل من ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

مشهد مذهل وثقته فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، يوثق لحظة ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم.

وأظهرت الفيديوهات التي تم تداولها يوم السبت، البركان وهو يقذف الدخان والرماد الذي غطى القرى القريبة من فوهته.

لا توجد إصابات

وقالت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.

وأظهرت لقطات بثتها قناة “كومباس تي في” التلفزيونية منازل وطرقا مغطاة بالرماد في قرية قريبة من البركان.

وقدر مرصد بركان ميرابي أن سحابة الرماد صعدت حتى ثلاثة آلاف متر فوق القمة.

منع الدخول إلى المناطق المحيطة

ومنعت السلطات الدخول إلى المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة سبعة كيلومترات بعد الانفجار الذي وقع في الساعة 12.12 بعد الظهر (05.12 بتوقيت غرينتش).

وقف كل النشاطات

وقال الناطق باسم إدارة الكوارث عبد المهري في بيان إنه “توخيا للأخطار المحتملة لانفجار جبل ميرابي، ننصح بوقف كل النشاطات في منطقة الخطر المحتمل”.

وأضاف أنه يتعين على سكان المنطقة توقع حدوث “اضطرابات” بسبب الرماد وأن يكونوا متيقظين للأخطار المحتملة لتشكل سيول طينية بركانية، خصوصا إذا هطلت الأمطار قرب البركان.

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