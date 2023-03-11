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بيان عاجل من الموارد البشرية بشأن منع عامل من الصلاة في وقتها خلال فترة العمل
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بيان عاجل من الموارد البشرية بشأن منع عامل من الصلاة في وقتها خلال فترة العمل

بيان عاجل من الموارد البشرية بشأن منع عامل من الصلاة في وقتها خلال فترة العمل

بيان عاجل من الموارد البشرية بشأن منع عامل من الصلاة في وقتها خلال فترة العمل
١٢:٠٨:١٨ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا عاجلًا حول ما تم تداوله عن منع عامل من الصلاة في وقتها خلال فترة العمل.

وقال المتحدث باسم الموارد البشرية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” إشارة إلى ما تم تداوله عن عامل تم منعه من أداء الصلاة في وقتها خلال فترة العمل، نوضح بأن فرق الرقابة التابعة للوزارة باشرت الشكوى وتعمل على التحقق من صحة ذلك مع كافة الاطراف، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية”.

وتابع :” ونؤكد الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية”.

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