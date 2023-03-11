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اليوم.. “الدراسة عن بعد” بجامعتي أم القرى والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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اليوم.. “الدراسة عن بعد” بجامعتي أم القرى والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

اليوم.. “الدراسة عن بعد” بجامعتي أم القرى والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

اليوم.. “الدراسة عن بعد” بجامعتي أم القرى والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
١٢:٠٩:١١ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كل من جامعة أم القرى وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تحويل الدراسة عن بعد اليوم الأحد، بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، وفقا لتنبيهات الأرصاد.

الدراسة عن بعد غداً

وقالت جامعة أم القرى، عبر حسابها في “تويتر”: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من جامعة أم القرى على إتخاذ إجراءات السلامة، فقد تقرر أن تكون الدراسة للطلاب والطالبات ليوم الأحد 20/ 8 / 1444 “عن بُعد” في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

كما أعلنت “جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (كاساو) فرع جدة تعليق الدارسة الحضورية لتكون عن بعد ليوم الأحد 1444/8/20هـ، بمشيئة الله”.

تقلبات جوية بعدة مناطق

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء اليوم الأحد، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية ثلاث مناطق كالتالي “مكة المكرمة، وعسير، والرياض”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الدراسة عن بعد تقلبات جوية جامعة أم القرى جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم الصحية

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