إيران تجني أولى ثمار المصالحة مع المملكة.. ارتفاع سعر الريال الإيراني 10%

تواصل- فريق التحرير:

ارتفع الريال الإيراني أكثر من 10% يوم أمس السبت، بعد 24 ساعة من اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

وارتفع الريال الإيراني، 25 % منذ 26 فبراير عندما هبط إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 600 ألف مقابل الدولار. وقدمت استعادة إيران علاقاتها مع المملكة دفعة مهمة.

وتم تداول الريال الإيراني عند حوالي 450.000 مقابل الدولار اليوم السبت، حيث ادعى ممثل تجار صرف العملات في طهران أن الطلب على الدولار “انخفض إلى الصفر”، وفقا لـ”الوطن”.

بداية التراجع

وبدأت العملة الإيرانية في التراجع عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في عهد أوباما، خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2018. وبحلول أغسطس 2022، بلغ الريال 300 ألف مقابل الدولار، بانخفاض 9 أضعاف منذ قرار ترمب.

وكانت العملة الإيرانية سجلت قبل أيام هبوطًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي حيث سجل الدولار 501300 ريال، وفق بيانات موقع بونباست.

السوق الحرة

ويشهد سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة (السوداء) الإيرانية ارتفاعا قياسيا، مع استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية للإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها إيران وعلاقاتها مع روسيا.

وتشكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الحاكم في إيران منذ عام 1979.

محافظ جديد

ويأتي تراجع العملة الإيرانية رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام، ومنها تعيين محمد رضا فرزين محافظا جديدا للبنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، بعدما وصلت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك في خضم احتجاجات حاشدة وعقوبات غربية متواصلة.

البرنامج النووي

وبعد سنوات من العقوبات الغربية بسبب برنامج إيران النووي، تم تداول الريال عند 315 ألف ريال للدولار عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف سبتمبر الماضي.

واشتعلت الاحتجاجات بوفاة شابة كردية في حجز “شرطة الأخلاق” بالبلاد. وتفاقمت التظاهرات سريعا وتحولت إلى دعوات لإنهاء أكثر من 4 عقود من حكم الملالي.

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