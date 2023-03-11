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الأمم المتحدة توجه دعوة لإطلاق المحتجزين في اليمن

الأمم المتحدة توجه دعوة لإطلاق المحتجزين في اليمن

الأمم المتحدة توجه دعوة لإطلاق المحتجزين في اليمن
١٢:١٢:٣٥ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم السبت، الأطراف اليمنية للنقاش حول إطلاق سراح المحتجزين.

اتفاق تبادل المحتجزين 

وفي بيان صدر اليوم، أعرب حروندبرج عن أمله في استعداد أطراف النزاع في البلاد للانخراط مناقشات جدية للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين، حسب “العربية”.

وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان، أن حروندبرج حث خلال اجتماع للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الأطراف اليمنية على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

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وقف إطلاق النار 

ويوم الخميس الماضي، قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تسعى إلى وقف دائم لإطلاق نار في اليمن، ثم بدء عملية سياسية.

المملكة تتحاور مع كل الشركاء

وأوضح أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار ومن ثم إطلاق حوار يمني – يمني يضمن استقرار اليمن وازدهاره، وأن المملكة تتحاور مع كل الشركاء بما في ذلك واشنطن حول القضايا الدولية.

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أخبار اليمن إطلاق المحتجزين في اليمن ‏الأمم المتحدة فيصل بن فرحان هانس جروندبرج وزير الخارجية

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