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“الصناعة” تطلق إستراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية في “بيبان 2023”
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“الصناعة” تطلق إستراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية في “بيبان 2023”

“الصناعة” تطلق إستراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية في “بيبان 2023”

“الصناعة” تطلق إستراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية في “بيبان 2023”
١٢:١١:٥٥ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إستراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية، كما أعلنت عن مسرعة وحاضنة للأعمال، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى “بيبان 2023″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

استراتيجية للتمكين

من حهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الإستراتيجية تهدف إلى بناء إستراتيجية لحاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية، لتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من النمو.

مقارنة المعايير 

كما تسعى إلى توفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين، ودراسة الوضع الراهن للصناعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة وتقييمه، ومقارنة المعايير المحلية بالمعايير العالمية مع التركيز على بيئة الأعمال والمسرعات والحاضنات بشكل خاص.

وأيضا بناء إستراتيجية لمسرعات وحاضنات صناعية، وتصميم تفصيلي ونموذج تشغيلي للمسرعات وحاضنات الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق تجريبي لمسرعة وحاضنة أعمال لاستقطاب من 15 إلى 20 رائد أعمال صناعي ودعمهم لتحفيز الصناعة المحلية.

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مساعدة رواد الأعمال

وأفاد المتحدث بأن أبرز الحاضنات المنطلقة من الإستراتيجية خلال الفترة القادمة هي: حاضنة ممكنة للتسويق، تركز على مساعدة رواد الأعمال للتسويق لمنتجاتهم ووضع حلقة وصل ما بين الشركات الناشئة والشركات ذات الصلة.

وتشمل كذلك مسرعة متخصصة للقطاع توفر خبرة قطاعية كبيرة من فريق وشبكة من الشراكات والتركيز على التوجيه والتدريب وتطوير المنتجات، وحاضنات متخصصة بالأبحاث تعتمد على تطوير الأفكار البحثية وتحويلها إلى منتجات.

حاضنات أعمال صناعية

وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف تأسيس مجموعة من مسرعات وحاضنات أعمال صناعية خلال السنوات الثلاث، وبناء بيئة صناعية تمكن رواد الأعمال من تحقيق أهداف الإستراتيجية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبرز ما تقدمه الحاضنة والمسرعة للمستثمر توفير احتياجات رواد الصناعة من مساحات عمل، ومكائن، وتوجيه من خبراء في القطاع، وتسهيل المعوقات وتحفيز الابتكار في الصناعة ومساعدتهم في إيجاد الحلول التمويلية والتأهيل والتوجيه من قبل مختصين بالقطاع.

وأشار إلى أن شروط التقديم ستطرح لاحقاً من خلال التسجيل.

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أخبار السعودية اليوم اقتصاد السعودية حاضنات أعمال مسرعة أعمال وزارة الصناعة

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