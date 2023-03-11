إسبانيا عن اتفاق المملكة وإيران: كلا البلدين مفتاح للأمن والتعاون في المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

رحبّت الحكومة الإسبانية باتفاق المملكة وإيران حول إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحسب بيان مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت الحكومة الإسبانية : ” ترحب حكومة إسبانيا بقرار المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. كلا البلدين هما مفتاح للأمن والتعاون في المنطقة”.

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ورحّبت رابطة العالم الإسلامي بالاتفاق الذي توصّلت إليه المملكة وإيران بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما.

تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي

وأعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى -في بيانٍ- عن أمله في أن يعود هذا الاتفاق بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين، وأن يُسهِم في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي.

احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

كما رحَّب البرلمان العربي بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة وإيران والصين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المملكة الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهران، فضلاً عن التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

تحقيق الأمان لشعوب العالم أجمع

وأكد البرلمان العربي -في بيان اليوم- أهميةَ هذه الخطوة من أجل عودة الاستقرار بالمنطقة العربية، والسعي الحثيث لحل الأزمات العالقة، معرباً عن أمله أن تسهم أيضا في تخفيف حدة التوتر القائمة، وتحقيق الأمان لشعوب العالم أجمع.

في الوقت نفسه، أكدت منظمة الأمم المتحدة أن علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران ضرورية لاستقرار منطقة الخليج.

سياسة حسن الجوار أمر محوري

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إن الاتفاق التاريخي بين إيران والمملكة سيغير العلاقات في المنطقة، مبينًا أن سياسة حسن الجوار أمر محوري وأن طهران تواصل العمل نحو مزيد من الخطوات الإقليمية.

دول المنطقة يجمعها مصير واحد

وكشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، مؤكدًا أن دول المنطقة يجمعها مصير واحد يجعل من الضرورة أن نتشارك لبناء نموذج للازدهار.

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وأعر ب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن ترحيبه بالبيان المشترك بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية.

احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

واليوم الجمعة، صدر بيان سعودي صيني إيراني بشأن اتفاق يشمل إعادة فتح سفارتي الرياض وطهران وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، حيث اتفقتا الرياض وطهران على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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