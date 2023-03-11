شرطة القصيم تباشر مشاجرة بين مواطنَين وتتخذ إجراءات نظامية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، أنها باشرت مشاجرة بين مواطنَين ومحاولة أحدهما الاعتداء على مُنظم في مناسبة رياضية وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهما.

بالتنسيق مع وزارة الرياضة

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام عبر تويتر، باشرت شرطة القصيم بالتنسيق مع وزارة الرياضة، جمع الاستدلالات بشأن مساحة وقعت بين مواطنين، أثناء مناسبة رياضية بمدينة بريدة.

أحيلا إلى النيابة العامة

وحاول أحد المتورطين، حسب البيان، الاعتداء على أحد المنظمين والتدخل في عمله ، بينما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة

اقرأ أيضا:

بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن فيديو مشاجرة على أفضلية السير

محتوى مرئي

وفي وقت سابق، أوضحت شرطة محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض، اليوم الخميس، أنها باشرت مشاجرة في أحد الأماكن العامة، وظهرت في محتوى مرئي متداول.

بيان الشرطة

وأفاد بيان الشرطة أنه بعد ظهور شخصين في مقطع فيديو يتشاجران في أحد الأماكن العامة بمحافظة الدوادمي، تم مباشرة الحادث في حينه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.