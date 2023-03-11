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أعلن د. توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، اليوم السبت، إتاحة العمرة وزيارة المسجد النبوي دون اشتراط مهنة محددة

جميع مقيمي دول الخليج

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على تويتر: “‏الآن أصبح بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة. فأهلًا وسهلًا بهم جميًعا دون اشتراط مهنة محددة..رابط التقديم visitsaudi.com/visa‎”.

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بدون قيود

وأرفق الوزير تغريدته بتوضيح أن تأشيرة الزيارة الممكنة لأداء العمرة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدون قيود على المهن.

المشمولين:

المقيمين بدول الخليج

أقاربهم من الدرجة الأولى

الصلاحيات:

– دخول متعدد أو مفرد

– تأدية مناسك العمرة

– الصلاة في الروضة الشريفة

– زيارة المواقع التاريخية

– حضور الأنشطة السياحية

– زيارة كافة مدن المملكة

الرسوم:

300 ريال رسم تأشيرة

رسم التأمين الطبي

التقديم:

منصة “روح السعودية”

www.visitsaudi.com/visa

المتطلبات:

إقامة خليجية سارية (3 أشهر)

جواز سفر سار (6 أشهر)