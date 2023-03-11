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غدًا.. طرح فئات جديدة من لوحات المركبات إلكترونيًا بحرف ورقم وحرفين ورقمين
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غدًا.. طرح فئات جديدة من لوحات المركبات إلكترونيًا بحرف ورقم وحرفين ورقمين

غدًا.. طرح فئات جديدة من لوحات المركبات إلكترونيًا بحرف ورقم وحرفين ورقمين

غدًا.. طرح فئات جديدة من لوحات المركبات إلكترونيًا بحرف ورقم وحرفين ورقمين
١١:٠١:٠١ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لفئات جديدة، غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

لوحات جديدة

وكشفت “المرور”  أنها بدأت لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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اختر لوحتك المميزة.. “المرور”: بدء مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر

في وقت سابق، كشفت منصة “أبشر ” عن آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكترونية.

آلية الدخول للمزاد

1- الدخول لمنصة أبشر

2- الضغط على أيقونة خدماتي

3- اختيار المرور

4- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

5- اختيار نوع لوحات المركبات

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

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اخبار السعودية المرور السعودي مزاد اللوحات الإلكترونية مزاد لوحات

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