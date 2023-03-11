“الكوارث التركية” تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لما يقارب الـ 48 ألفًا

تواصل- وكالات:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد، بلغت 47 ألفا و975 شخصا حتى مساء السبت.

وقال رئيس “آفاد” يونس سيزر، في تصريح صحفي، إن 47 ألفا و975 شخصا، بينهم 6 آلاف و278 أجنبيا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الماضي.

استمرار أعمال إزالة الأنقاض

وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

الولايات المتضررة

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وفي وقت لاحق، أعلنت المندوبة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، لويزا فينتون، أن خسائر الزلازل التي ضرب جنوبي تركيا تتجاوز 100 مليار دولار.

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