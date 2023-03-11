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تعرف على مواعيد الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث

تعرف على مواعيد الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث

تعرف على مواعيد الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث
١٠:٠١:٢١ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت، أن الفصل الدراسي الثالث يبدأ غدا الأحد الموافق 20 من شعبان 1444هـ، 12 من مارس 2023.

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أولاهما عيد الفطر

وأوضحت “التعليم” أن الفصل الدراسي الثالث يتضمن إحازتين مطولتين، أولاهما هي إجازة عيد الفطر، وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 22 رمضان والعودة الأربعاء 6 شوال.

كما تكون الإجازة الثانية، هي إجازة نهاية أسبوع مطولة (الأحد – الاثنين) الموافق 8 – 9 ذو القعدة.

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14 أسبوعا

وأوضح في انفوجراف نشرته مدونة “الميدان التعليمي”، أن الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله إجازة عيد الفطر و إجازة مطولة واحدة.

الفصل الدراسي الثالث ينطلق في 20 شعبان

وأكدت أن الفصل الثالث للعام الحالي ينطلق في 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

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