ارتفاع مؤشر سوق الأسهم وهبوط النفط ومكاسب الذهب

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حقق مؤشر الأسهم الرئيسي بالمملكة، ارتفاعا بختام تعاملات الأسبوع الماضي، بينما خسر النفط، رغم إغلاق على ارتفاع يوم الخميس الماضي، وارتفع الذهب 1.5% في ظل استقرار الدولار.

مؤشر سوق الأسهم

أنهى مؤشر السوق الرئيس، جلسة الخميس الماضي، على ارتفاع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 10463 نقطة (+ 53 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال، حسب “أرقام”.

الاتصالات يتصدر

وفيما يخص مؤشرات القطاعات، ارتفع 17 قطاعا خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض 4 قطاعات.

وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات، القطاعات المرتفعة بنسبة 4.6 %، ثم مؤشر قطاع التجزئة بنسبة 3.9 %، ثم مؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.5 %.

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النفط يخسر

خسر النفط، خلال الأسبوع الماضي ، بنسبة 3.5% في إجمالي الأسبوع، وارتفعت العقود الفورية للخام الأمريكي بنسبة 0.89% لتسجل 76.23 دولار للبرميل.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.82% لتسجل 82.42 دولار للبرميل.

كان آخر ارتفاع سجله النفط، يوم الثلاثاء الماضي، وجاء نتيجة مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين.

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الذهب يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبًا لتصل إلى ما فوق 1860 دولارًا للأونصة في تداولات جلسة الجمعة الماضي، بعد أن أدى تقرير الوظائف إلى انخفاض الدولار.

مكاسب أسبوعية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1860.23 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1850.4 دولار للأوقية، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 1.5%.

استقرار الدولار

شهد مؤشر الدولار استقرارا، الجمعة الماضي، في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة.

الدولار مقابل الين الياباني

وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63% مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل نيسان.

وتخلى الدولار لاحقاً عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول 0.4% عند 136.65 ين، حسب “cnbc عربية”.

اليورو والاسترليني

وارتفع اليورو والإسترليني إلى 1.0595 دولار و1.19425 دولار على الترتيب، ليتركا مؤشر الدولار مستقراً عند 105.23 نقطة.