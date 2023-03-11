السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة
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شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة

شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة

شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة
٠٩:٢٣:١٨ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. متدرب إدارة (أميرال) – كوم.
  2. محلل ذكاء الأعمال الأول.
  3. ضابط HSE.
  4. مطور ويب أول.
  5. منسق مراقبة الجودة.
  6. استراتيجي التخطيط.
  7. فني ميكانيكي.
  8. فني ميكانيكي ثاني.
  9. مهندس كهرباء أول.
  10. مشرف مشتريات.
  11. فني كهربائي.
  12. مدير التدقيق الداخلي.
  13. مدير الشحن والتفريغ.
  14. والمزيد …
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عن الشركة:

  • شركة محطة بوابة البحر الأحمر (المشغلة لميناء جدة) تبلغ قيمتها 3.3 مليار ريال (280 مليون دولار امريكي) – يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة وشركة Cosco حصة 20% لكل منهما، وهي أول محطة حاويات في المملكة العربية السعودية تم إنشاؤها في القطاع الخاص بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل ملكية المبرم في ديسمبر 2019م مع الهيئة العامة للموانئ والذي تبلغ مدته 30 عامًا.

طريقة التقديم: 

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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