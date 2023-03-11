لحظة بلحظة

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شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة

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أمطار غزيرة على جدة غداً في هذه الأوقات

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الدراسة عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.. غداً

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