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مظاهرات مليونية في فرنسا للضغط على الحكومة.. ما الأمر؟

مظاهرات مليونية في فرنسا للضغط على الحكومة.. ما الأمر؟

مظاهرات مليونية في فرنسا للضغط على الحكومة.. ما الأمر؟
٠٩:٤٨:١٩ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد مظاهرة تجاوزت مليون ونصف إلى 3 ملايين فرنسي، منتصف الأسبوع الماضي، تجددت مظاهرات النقابات العمالية احتجاجا على قانون التقاعد.

زيادة الضغط

ويأمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية، منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية يناير الماضي، في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عامًا.

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مدن رئيسية

وبدأت الاحتجاجات الساعة العاشرة صباحًا (0900 بتوقيت جرينتش) في شوارع مدن كبرى، من بينها تولوز ونيس، فيما بدأت مسيرة في باريس في الثانية بعد ظهر اليوم السبت، حسب إرم نيوز.

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ملايين المتظاهرين

وتظاهر في باريس ومدن فرنسية متفرقة نحو 1.28 مليون بحسب تصريحات رسمية من وزارة الداخلية الفرنسية، بينما قدر العدد بثلاثة ملايين ونصف، من قبل الاتحاد العمالي العام في فرنسا، الداعي للاحتجاج.

وحسب وسائل إعلام فرنسبة، رأى محتجون أن القانون الجديد يفرض زيادة مدة العمل، دون مميزات واضحة للموظفين والعمال، في حين شهدت شوارع فرنسا اشتباكات متفرقة بين محتجين وعناصر أجهزة الأمن.

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الكلمات الدلالية:
إيمانويل ماكرون الحكومة الفرنسية قانون التقاعد مظاهرات فرنسا

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