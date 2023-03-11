السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة
أمطار غزيرة على جدة غداً في هذه الأوقات
الدراسة عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.. غداً
التدريب التقني في جازان يستقبل أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة.. غدًا
دولة أوروبية تقرر حظر تيك توك لهذا السبب
بسبب التقلبات الجوية.. الدراسة عن بعد بجميع المدارس في جدة والباحة والمخواة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الدراسة عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.. غداً

الدراسة عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.. غداً

الدراسة عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.. غداً
٠٨:٤٦:٣٠ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في كل من مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة غداً الأحد.

الدراسة عن بعد بمدارس مكة

وقالت إدارة تعليم منطقة مكة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول الأمطار؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي يوم الأحد 20  / 8 / 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات التعليم في الباحة والمخواة وجدة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غداً الأحد، بسب التقلبات الجوية وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

اقرأ أيضا:

شاهد.. هطول امطار رعدية بـ«المجاردة» بمنطقة عسير

الدراسة عن بعد في جدة

وقالت إدارة تعليم جدة، في تغريدة عبر “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع .. تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الدراسة عن بعد في الباحة

كما أعلنت إدارة تعليم الباحة “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ #تعليم_الباحة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ”.

الدراسة عن بعد في المخواة

من جهتها، أعلنت إدارة تعليم المخواة أنه بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم المخواة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ”.

عواصف رعدية وأتربة مثارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء الغد بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية ثلاث مناطق كالتالي “مكة المكرمة، وعسير، والرياض”.

اقرأ أيضا:

توقعات الأرصاد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة على ثلاث مناطق غداً

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الدراسة عن بعد تقلبات جوية مدرستي منصة مدرستي

مواد ذات صلة

المزيد
تفاعلاً مع «تواصل».. أمانة الرياض تؤمن تحويلة بدون علامات في شارع «سبأ»

تفاعلاً مع «تواصل».. أمانة الرياض تؤمن تحويلة بدون علامات في شارع «سبأ»

٠٦:٢٠ م، الجمعة، ٠٥ فبراير ٢٠١٦
بـ2.11 تريليون دولار.. صندوق النقد يتوقع تقدم اقتصاد دول الخليج

بـ2.11 تريليون دولار.. صندوق النقد يتوقع تقدم اقتصاد دول الخليج

٠٧:٣٥ ص، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
«الشورى» يؤيد وضع حد للديات

«الشورى» يؤيد وضع حد للديات

٠٤:١٩ م، الخميس، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨
بالفيديو.. لحظة انفجار خزان الغاز في وجه عامل بمستشفى الحرس بالمدينة

بالفيديو.. لحظة انفجار خزان الغاز في وجه عامل بمستشفى الحرس بالمدينة

٠٣:٢٥ م، الجمعة، ٢٩ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *