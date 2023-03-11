أمطار غزيرة على جدة غداً في هذه الأوقات

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت محافظة جدة، اليوم السبت، تحذيراً بشأن حالة الطقس، المتوقعة غدًا الأحد الموافق 12 من مارس، بناء على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

من منتصف الليل

وقالت محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه: من المتوقع – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أنحاء المحافظة.

وحسب التوقعات، تبدأ الحالة من الساعة 12 صباح غد الأحد، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرا، ومن ناحية اخرى، جرى تعليق الدراسة الحضورية في جدة واستمرارها عن بعد، نظرا للحالة المطرية.

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تقلبات جوية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء الغد بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية ثلاث مناطق كالتالي “مكة المكرمة، وعسير، والرياض”.

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