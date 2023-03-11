بسبب التقلبات الجوية.. الدراسة عن بعد بجميع المدارس في جدة والباحة والمخواة

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أعلنت إدارات التعليم في الباحة والمخواة وجدة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غداً الأحد، بسب التقلبات الجوية وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

الدراسة عن بعد في جدة

وقالت إدارة تعليم جدة، في تغريدة عبر “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع .. تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الدراسة عن بعد في الباحة

كما أعلنت إدارة تعليم الباحة “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ #تعليم_الباحة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ”.

الدراسة عن بعد في المخواة

من جهتها، أعلنت إدارة تعليم المخواة أنه بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم المخواة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ”.

عواصف رعدية وأتربة مثارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء الغد بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية ثلاث مناطق كالتالي “مكة المكرمة، وعسير، والرياض”.

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