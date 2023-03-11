التدريب التقني في جازان يستقبل أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة.. غدًا

تواصل – واس:

تستقبل منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان غدا الأحد، أكثر من 7000 متدربًا ومتدربة، مع بداية الفصل التدريبي الثالث من العام 1444هـ بمختلف الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعهد العمارة والتشييد الثانوي.

برامج لتهيئة المتدربين

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، م. يزيد بن سعود السعود، أن انطلاق التدريب منذ يومه الأول غدًا ، سُبق بتهيئة الورش والمعامل والقاعات والبيئة التدريبية وفق توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف أن منشآت التدريب بالمنطقة أعدّت برامج لتهيئة المتدربين المستجدين وتعريفهم على البيئة التدريبية، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية، والتعرف على مختلف المرافق، وتوجيه المتدربين وتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد قبل انطلاق العملية التدريبية.

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تدريب اللغة الإنجليزية

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مواعيد بدء التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية لخريجي دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات (صباحي ومسائي) لعام 1444هـ.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م.

– وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م.

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