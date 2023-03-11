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دولة أوروبية تقرر حظر تيك توك لهذا السبب

دولة أوروبية تقرر حظر تيك توك لهذا السبب

دولة أوروبية تقرر حظر تيك توك لهذا السبب
٠٨:٣٥:٤٥ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت حكومة بلجيكا، حظر استخدام تطبيق تيك توك لكافة موظفيها، ولا سيما على الهواتف التي تحمل بيانات ومعلومات حكومية.

سلامة المعلومات

من جانبه، شدد رئيس الوزراء البلجيكي ،ألكسندر دي كرو، إنه لن يسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

وقال رئيس الوزراء في بيان “هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا”، حسب “الاقتصادية”.

تعاون استخباراتي 

وردّد دي كرو تحذيرات مجلس الأمن القومي البلجيكي من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

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خيبة أمل

على الجهة الأخرى، أبدت شركة تيك توك استياءها من القرار البلجيكي، في بيان، قال إنها: تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى “معلومات خاطئة أساسا” بحسب رويترز.

 

الكلمات الدلالية:
بلجيكا حظر تيك توك شركات صينية مشاركة بيانات حكومية

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