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توقعات الأرصاد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة على ثلاث مناطق غداً
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توقعات الأرصاد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة على ثلاث مناطق غداً

توقعات الأرصاد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة على ثلاث مناطق غداً

توقعات الأرصاد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة على ثلاث مناطق غداً
٠٨:٠٥:٤٣ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء الغد بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية ثلاث مناطق كالتالي “مكة المكرمة، وعسير، والرياض”.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار رعدية الأرصاد الطقس رياح نشطة عواصف رعدية

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