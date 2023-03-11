الصحة العالمية: أكثر من 6 آلاف إصابة بحمى الضنك في السودان

تواصل – واس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حمى الضنك أصابت مواطنين في 83 منطقة بـ12 ولاية سودانية، مشيرة إلى أن الحالات المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها وصلت 6,501 حالة، فيما بلغت الحالات المشتبهة 1,612 حالة .

إجمالي حالات الإصابة

وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم : إن إجمالي الحالات المبلغ عنها في ولاية شمال كردفان بلغت 1448 حالة تليها شمال دارفور 1367 حالة ، مشيرا إلى أن 22 من الحالات تتراوح أعمار المصابين ما بين 10 – 19 سنة مع تمثيل جميع الفئات العمرية للمصابين .

اقرأ أيضا:

بعد إعلان أمانة جدة عن حملة لمواجهتها.. تعرف على أعراض حمى الضنك

رصد عينات إيجابية

وأضاف التقرير أن عدد العينات الإيجابية بلغ 1612 عينة بمعدل 51% من 3162 عينة تم تجميعها للاختبار من ولايات، جاءت ولاية شمال دارفور 927 عينة، والخرطوم 222 ، كسلا 192 ، القضارف 106، غرب كردفان 87 ، البحر الأحمر 87، شمال كردفان 63، النيل الأبيض 49، غرب دارفور 33، شرق دارفور 27، و12 من جنوب دارفور.

اقرأ أيضا:

بسبب مستنقعات الأمطار.. أمانة جدة تعلن عن حملة لمواجهة حمى الضنك