صحيفة ألمانية: فريق من الغواصين نفذوا تفجير خط نورد ستريم

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نشرت صحيفة ألمانية شهيرة، تحقيقا، قالت إنه يكشف مسار منفذي عملية تفجير خط نورد ستريم، الذي يربط بين روسيا شرقا، ويصل إلى أوروبا عن طريق ألمانيا.

فريق أندروميدا

ويعد نورد ستريم هو شريان الطاقة الأساسي، الذي يمكن أوروبا باحتياجاتها، وفي الوقت نفسه، وكشف تقرير “دير شبيجل” الألمانية أن التفجير الذي وقع في سبتمبر الماضي، نفذه فريق من الغواصين، انطلقوا من يخت مؤجر يصل طوله إلى 15 مترا ويحمل اسم “أندروميدا”.

وأورد التقرير، أن مسار اليخت في بحر البلطيق، بدء من ميناء رسوه الرئيسي في روستوك بألمانيا في السادس من سبتمبر 2022، ثم عبوره جزيرة روغن الألمانية، وصولا إلى جزيرة كريستيانسو الدنماركية على مقربة من مكان الانفجار، في 26 من الشهر ذاته.

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جواز سفر مزور

وذكرت الصحيفة أن أحد أفراد طاقم اليخت كان يحمل جواز سفر بلغاريا مزورا، فيما يواصل المحققون الألمان جهودهم لتحديد جنسية باقي الضالعين في التفجير، كما يدرسون أيضا اتهام حكومة دولة ما بالمسؤولية عما وقع.

كييف تنفي

ونفت الحكومة الأوكرانية أن تكون ضالعة في تفجير خطي “نورد ستريم 1” و”نورد ستريم 2″، اللذين تمتلك شركة غاز يرون الحصة الأكبر فيهما.

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