4 أطعمة تسبب زيادة الوزن بعد سن الـ 40

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يؤكد الأطباء على أهمية الالتزام بنمط الحياة الصحي وممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية، خاصة لمن تجاوزوا سن الأربعين.

الوزن بعد سن الـ40

ويوضح الأطباء، أنه مع التقدم في العمر يكون زيادة الوزن سمة لدى البعض، خاصة مع بطء عملية التمثيل الغذائي، إلى جانب تغيير في تكوين الجسم ومستويات الهرمونات، كما أن المخزون العضلي ينخفض بشكل طبيعي أيضًا، مع تراكم الدهون في الجسم.

ويشدد الأطباء على أهمية التغيير والتبديل في النظام الغذائي وعادات اللياقة في حالة الرغبة في التخلص من الوزن الزائد.

وإليك أربعة أطعمة تمنعك من فقدان الوزن في الأربعينيات من العمر، وفقا لما نشره موقع “eatthis”.

أطعمة تسبب زيادة الوزن

1- الأطعمة قليلة الألياف

تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف الأفراد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول من الوقت. تعمل الأطعمة المحملة بالألياف على جعل حركات الأمعاء طبيعية ، وتساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ، وخفض مستويات الكوليسترول، وهذا أمر ضروري لشخص يزيد عمره عن 40 عامًا يحاول الخسارة الوزن .

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2- الأطعمة فائقة المعالجة

يبدأ الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في الحصول على عملية تمثيل غذائى أبطأ، من الضروري أن تكون على دراية بالأطعمة التي تتناولها وعدم تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة، يمكن للأطعمة التي يتم معالجتها بشكل كبير أن تعرقل جهودك في إنقاص الوزن تمامًا ، قد تكون عوامل مساهمة في الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري.

وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية ، تشتمل الأطعمة فائقة المعالجة على البسكويت ورقائق البطاطس والوجبات السريعة والوجبات السريعة والمزيد.

3 اللحوم المصنعة

اللحوم المعالجة هي التالية على الأطعمة التي يجب عليك الابتعاد عنها، إنها مليئة بالدهون المشبعة ويجب تناولها باعتدال ، لا تحتوي اللحوم المصنعة فقط على ما يزيد عن التوصيات اليومية من الدهون المشبعة ، ولكنها يمكن أن تسبب أيضًا التهابًا في الجسم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، بعض البدائل الصحية قد تكون صدور الدجاج أو الديك الرومي (اللحوم الخالية من الدهون).

4 عصائر الفاكهة

قد تكون عصائر الفاكهة صحية ، لكنها تحتوي على الكثير من السكر، عصائر الفاكهة تمر بعملية معالجة تزيل الألياف، فغياب الألياف ووجود السكر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

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