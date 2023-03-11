التأمينات توضح آلية تقديم طلب إضافة مدة الاشتراك

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية تقديم طلب إضافة مدة الاشتراك بالنسبة للمستفيد.

إضافة مدة الاشتراك بالتأمينات

جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية إضافة الخدمات في التأمينات.

وأجابت مؤسسة التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء” بقولها “أهلاً بك، يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة (هنا الرابط).

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

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مبادرة المخالفات الصفرية

وفي وقت سابق، أطلقت “التأمينات الاجتماعية” مبادرة “المخالفات الصفرية” والموجهة لدعم أصحاب العمل والمنشآت وتعزيز الالتزام التأميني.

وتتضمن المبادرة قواعد جديدة للمخالفات بما يتناسب مع حجم المنشأة وجسامة المخالفة مع إعطاء فرصة للمخالف بتعديل مخالفته دون الحصول على غرامات وفق ضوابط محددة ابتداء من 1/4/2023.

المستفيدون:

أصحاب العمل والمنشآت

أهدافها:

1- إعطاء فرص تصحيحية للمنشآت

2- رفع مستوىة الالتزام التأميني

3- التحفيز على تصحيح المخالفات

4- بناء شراكة إيجابية مع أصحاب العمل

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الأثر الإيجابي للمبادرة

1- استثناء أصحاب العمل المتجاوبين من فرض الغرامات عن المخالفات – غير الحسيمة.

2- مراعاة حجم المنشآت ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

3- التدرج في إيقاع الغرامات المنزلية على المخالفات.

4- تخفيف الآثار المالية على المنشآت وبالأخص الصغيرة والمتوسطة.

في سياق آخر، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن “السعودة الوهمية” تعتبر مخالفة للنظام، ويفرض على صاحب العمل غرامة مالية حال وقوعها.

ورد حساب «العناية بالعملاء» التابع للتأمينات عبر «تويتر»، على استفسار مواطنة بهذا الخصوص، مؤكدًا أن الغرامة المالية على صاحب العمل المخالف، يتم تحديد قيمتها من قبل لجنة المخالفات. في الوقت نفسه، ذكرت التأمينات أنه يجب توفر مدة اشتراك «300» شهر فعلية تحت تغطية نظام المعاشات، مسجلة في نظام التأمينات، لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر. في سياق متصل، كشفت “التأمينات” أن دعم “ساند” من الممكن أن يقف تلقائيًا عند إكمال 12 دفعة شهريًا. وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن دعم ساند يقف أيضًا إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص. * صرف “ساند” ومعاشات التقاعد وقبل أيام، أعلنت مؤسسة التأمينات، أنه تم الانتهاء من صرف ساند ومعاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التامينات مسبقًا بتاريخ 1/3/2023. * شروط صرف معاش التقاعد وحسب موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية: 1 – بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها. 2 – التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام. 3 – أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين. * شروط استحقاق صرف الأسرة للمعاش وأضافت مؤسسة التأمينات أن أفراد العائلة يكونون مستحقين للمعاش في الحالات الآتية: 1 – عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

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