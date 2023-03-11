السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف بمستشفى قوى الأمن في عدة تخصصات
رسميًا.. 3 تعديلات جديدة على علم المملكة
نصائح مهمة لمن يريد ممارسة الرياضة في شهر رمضان
وظائف موسمية تحت إشراف وزارة الحج.. رابط التقديم
مفتي موريتانيا: هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة جاءت في توقيت مناسب
شاهد.. متهم في جريمة قتل يهرب من داخل محكمة أمريكية

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بمستشفى قوى الأمن في عدة تخصصات

وظائف بمستشفى قوى الأمن في عدة تخصصات

وظائف بمستشفى قوى الأمن في عدة تخصصات
٠٦:٢٧:٣٦ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

طبيب نائب – طب أعصاب:

المؤهلات والخبرات:

    • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
    • شهادة تخصص فرعي / زمالة  مثل  البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
    • الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
    • شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
    • الخبرة العملية: الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

اقرأ أيضا:

مدينة الملك سعود الطبية تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

طبيب نائب نساء و ولادة (خدمة مدنية) – العيادات الشاملة التخصصية – وادي الدواسر:

المؤهلات والخبرات:

  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  • رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • الخبرة العملية: الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية فرص مستشفى قوى الأمن وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني

١١:٢٠ ص، الأثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠
وظائف للنساء بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الرياض

وظائف للنساء بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الرياض

٠٨:٣٢ م، الأربعاء، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تطوير التعليم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تطوير التعليم

٠٩:١٥ ص، الأربعاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة “STC”

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة “STC”

٠٨:٢٥ ص، الخميس، ١٣ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *