وظائف بمستشفى قوى الأمن في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
طبيب نائب – طب أعصاب:
المؤهلات والخبرات:
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- شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
- شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
- الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- الخبرة العملية: الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
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طبيب نائب نساء و ولادة (خدمة مدنية) – العيادات الشاملة التخصصية – وادي الدواسر:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
- شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
- رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- الخبرة العملية: الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).