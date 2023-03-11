وظائف بمستشفى قوى الأمن في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

طبيب نائب – طب أعصاب:

المؤهلات والخبرات:

شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها. شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا. الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف. الخبرة العملية: الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.



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طبيب نائب نساء و ولادة (خدمة مدنية) – العيادات الشاملة التخصصية – وادي الدواسر:

المؤهلات والخبرات:

شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.

شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.

رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

الخبرة العملية: الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.