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رسميًا.. 3 تعديلات جديدة على علم المملكة
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رسميًا.. 3 تعديلات جديدة على علم المملكة

رسميًا.. 3 تعديلات جديدة على علم المملكة

رسميًا.. 3 تعديلات جديدة على علم المملكة
٠٦:٠١:٢٨ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدليل الإرشادي لاستخدام علم المملكة ، التنسيق الرسمي للعلم، متضمناً تعديلات جديدة تم اعتمادها رسمياً.

تعديلات على العلم

ووفقا للدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة الثقافة ونشره الحساب الرسمي لمناسبة «يوم العلم» على صفحته الرسمية في منصة «تويتر» وكذلك موقعه الإلكتروني، 3 تعديلات جديدة في العلم الوطني للمملكة  تمثلت في:

1-إضافة الهمزات لعبارة التوحيد “الشهادتين”.

2- إضافة تشكيلات زخرفية.

3- اعتماد تعديل طفيف في قبضة السيف المسلول أسفل عبارة التوحيد.

ويحتفي المواطنون، في يوم 11 مارس من كل عام، بمناسبة «يوم العلم» بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بأن يكون هذا التاريخ يوماً خاصاً بالعلم باسم «يوم العلم».

ويعتبر يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

قصة علم المملكة

عرف العلم بأصالته وعراقته حيث بدأت قصته مع تأسيس الدولة السعودية عام 1139 هـ / 1727 م، وهو امتداد للإرث العربي والإسلامي في استخدام الراية والعلم كإحدى مظاهر الدولة.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى وقتنا الحاضر والعلم ولونه الأخضر وتتوسطه عبارة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله.

واستمراراً للاعتزاز بالعلم وأهميته ودوره الكبير في هوية الدولة ورمزيته فقد أقر الملك عبدالعزيز شكل العلم وذلك في يوم 11 مارس 1937م ليؤكد على الدلالات العظيمة لهذا العلم التي تشير إلى النماء والعطاء والرخاء.

وقد طرأ على العلم عدد من التغييرات في تصميمه مع الإبقاء على جوهره وهو اللون الأخضر وكلمة التوحيد كما صدرت عدد من الأنظمة التي تنظم استخدامه وحجمه.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية العلم علم المملكة يوم العلم

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