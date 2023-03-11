نصائح مهمة لمن يريد ممارسة الرياضة في شهر رمضان
تواصل – فريق التحرير:
ينصح الأطباء وخبراء الصحة بأهمية ممارسة الرياضة بانتظام، حتى في شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام، ولكن بشروط معينة حتى لا تتأثر الصحة بساعات الصيام صباحا.
ممارسة الرياضة في رمضان
وفي هذا السياق، أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار قد تؤدي إلى فقدان السوائل بالجسم والإصابة بالجفاف”.
وأضاف د. الذيابي “لذلك احرص أن يكون مكان ممارسة الرياضة مناسبا كما يُنصح بتناول كمية كافية من الماء خلال ساعات الليل”.
اقرأ أيضا:
قبل رمضان.. 4 طرق تمكنك من التخلص من إدمان الكافيين
الكافيين وشهر رمضان
في سياق متصل، يوضح الأطباء كيف التعامل مع نقص الكافيين في رمضان، حيث يعطي الكافيين إحساسًا بالسعادة ليخفي أحيانًا مشكلات أخرى مثل نقص الطاقة والاكتئاب.
ويعاني الأشخاص الذين يتوقفون فجأة عن تناول الكافيين من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الغثيان وتغيرات الحالة المزاجية، لكن هناك عدة طرق للتخلص من إدمان الكافيين قبل رمضان منها:
1-تغيير روتين اليوم: يرتبط تناول مشروبات الكافيين بروتين اليوم مثل الاستيقاظ في الصباح وتناول القهوة أو الشاي على الفراش أو المقهى أو مكتب العمل، لذا يفضل تغيير نمط اليوم من خلال تجربة فعل شيء جديد وتناول مشروب بارد مع المشي.
3- استبدال المشروب: فعلى سبيل المثال يمكن تجربة استبدال المشروب بآخر أقل في نسبة الكافيين، فإذا كان الشخص يعتاد شرب الشاي الأسود، فيمكن تجربة الشاي الأخضر بدلاً منه.
كما يمكن الاعتماد على القهوة منزوعة الكافيين بدلا من قهوة الإسبريسو أو القهوة المحمصة الداكنة.
كما يوصي الأطباء بالامتناع عن شرب الكافيين بعد الساعة 2 ظهرًا حتى لا يتعارض مع النوم.
اقرأ أيضا:
استشاري يوضح أفضل طريقة لتجنب أعراض انسحاب الكافيين في رمضان
ممارسة الرياضة قبل الافطار قد تؤدي الى فقدان السوائل بالجسم والإصابة بالجفاف، لذلك احرص أن يكون المكان مناسب وتناول كمية كافية من الماء خلال ساعات الليل.
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) March 11, 2023