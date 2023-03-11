نصائح مهمة لمن يريد ممارسة الرياضة في شهر رمضان

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ينصح الأطباء وخبراء الصحة بأهمية ممارسة الرياضة بانتظام، حتى في شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام، ولكن بشروط معينة حتى لا تتأثر الصحة بساعات الصيام صباحا.

ممارسة الرياضة في رمضان

وفي هذا السياق، أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار قد تؤدي إلى فقدان السوائل بالجسم والإصابة بالجفاف”.

وأضاف د. الذيابي “لذلك احرص أن يكون مكان ممارسة الرياضة مناسبا كما يُنصح بتناول كمية كافية من الماء خلال ساعات الليل”.

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الكافيين وشهر رمضان

في سياق متصل، يوضح الأطباء كيف التعامل مع نقص الكافيين في رمضان، حيث يعطي الكافيين إحساسًا بالسعادة ليخفي أحيانًا مشكلات أخرى مثل نقص الطاقة والاكتئاب.

كما يعتمد البعض على الكافيين كوسيلة للتعويض عن اضطرابات النوم، إضافة إلى استخدام بعض الأشخاص مشروبات الكافيين كمواد محفزة لأداء وظيفتهم.

ويعاني الأشخاص الذين يتوقفون فجأة عن تناول الكافيين من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الغثيان وتغيرات الحالة المزاجية، لكن هناك عدة طرق للتخلص من إدمان الكافيين قبل رمضان منها:

1-تغيير روتين اليوم: يرتبط تناول مشروبات الكافيين بروتين اليوم مثل الاستيقاظ في الصباح وتناول القهوة أو الشاي على الفراش أو المقهى أو مكتب العمل، لذا يفضل تغيير نمط اليوم من خلال تجربة فعل شيء جديد وتناول مشروب بارد مع المشي.

2- شرب المياه بكثرة: غالبًا ما يشرب الكثيرون الكافيين حتى يظلوا مستيقظين، ولكن الجفاف عادة ما يكون السبب في نقص الطاقة والخمول، حيث يساعد شرب الماء بكميات وفيرة على تقليل تناول أكواب كثيرة من مشروبات الكافيين.

3- استبدال المشروب: فعلى سبيل المثال يمكن تجربة استبدال المشروب بآخر أقل في نسبة الكافيين، فإذا كان الشخص يعتاد شرب الشاي الأسود، فيمكن تجربة الشاي الأخضر بدلاً منه.

كما يمكن الاعتماد على القهوة منزوعة الكافيين بدلا من قهوة الإسبريسو أو القهوة المحمصة الداكنة.

4- تحديد وقت لتناول مشروب واحد: يفضل أن يحدد الشخص وقتًا لتناول كوب واحد من مشروبات الكافيين خلال اليوم.

كما يوصي الأطباء بالامتناع عن شرب الكافيين بعد الساعة 2 ظهرًا حتى لا يتعارض مع النوم.

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