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وظائف موسمية تحت إشراف وزارة الحج.. رابط التقديم

وظائف موسمية تحت إشراف وزارة الحج.. رابط التقديم

وظائف موسمية تحت إشراف وزارة الحج.. رابط التقديم
٠٥:٢٧:٥٥ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت النقابة العامة للسيارات عبر موقع تويتر، عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

من مهام العمل:

تنظيم صعود الحجاج للحافلات و النزول منها في مواقع العمل التي يكلف بها.

إرشاد الحافلة لنقل الحجاج في المسارات المحددة بين المواقع.

إنشاء أوامر الإركاب لرحلة الحافلة على تطبيق “ضيف” على هاتفه الذكي.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحافلة و التأكد من التعقيم.

التواصل مباشرة مع المشرف على عمله حال تعرض الحافلة لاي معوقات أو عند انشاء أوامر الركاب.

طريقة التقديم:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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