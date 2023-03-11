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مفتي موريتانيا: هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة جاءت في توقيت مناسب
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مفتي موريتانيا: هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة جاءت في توقيت مناسب

مفتي موريتانيا: هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة جاءت في توقيت مناسب

مفتي موريتانيا: هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة جاءت في توقيت مناسب
٠٥:٠٤:٤٦ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أكد سماحة المفتي العام لجمهورية موريتانيا الإسلامية الشيخ أحمد ولد المرابط أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من المصاحف الشريفة هي هدية معتادة من القيادة السعودية ليست لموريتانيا فحسب ولا لدول غرب أفريقيا بل هي هدية لكل المسلمين بالعالم وجاءت بهذه الكمية الكبيرة بالوقت المناسب للشعب الموريتاني .

هدية خادم الحرمين

جاء ذلك في تصريح صحفي لسماحة المفتي العام لجمهورية موريتانيا عقب تسلّم هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 300 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والتي باشرت تسليمها وزارة الشؤون الإسلامية لنظيرتها يوم أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

شكرًا خادم الحرمين

وقال ” ولد المرابط” نشكر الله ثم نشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، كما نشكر لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته على إيصال هذه المصاحف للبلاد التي وزعت فيها المصاحف ومن ضمنها بلادنا جمهورية مورتانيا والتي وصلت لها هذه الكمية الكبيرة التي ستكون معنية للجميع على قراءة وتدبر هذا الكتاب العظيم لاسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك.

جاءت بتوقيت مناسب

وجدد المفتي العام لجمهورية مورتانيا “الشيخ أحمد ولد المرابط” أن هذه الهدية جاءت بوقتها المناسب تزامنا مع شحّ في عدد المصاحف الصحيحة والموثوقة في جمهورية مورتانيا لتسد الحاجة والنقص في عدد المصاحف، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – ، كما سأل الله أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعبا وأن يديم أمنها واستقرارها وتقدمها .

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الكلمات الدلالية:
المصحف الشريف خادم الحرمين مفتي موريتانيا هدية المصاحف

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