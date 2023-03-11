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شاهد.. متهم في جريمة قتل يهرب من داخل محكمة أمريكية
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شاهد.. متهم في جريمة قتل يهرب من داخل محكمة أمريكية

شاهد.. متهم في جريمة قتل يهرب من داخل محكمة أمريكية

شاهد.. متهم في جريمة قتل يهرب من داخل محكمة أمريكية
٠٤:٥٩:٠٣ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام أمريكية، فيديو وثقته كاميرات المراقبة لحظات هروب متهم في جريمة قتل من داخل المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمته.

وحسب إعلام محلي، فإن المتهم هرب من قاعة محكمة في ولاية أوريغون الأمريكية بعد فك الأغلال عنه لبداية المحاكمة فركض حتى وصل باب الخروج لكن أمسكوا به لاحقاً.

وقيل: إن المتهم عمره 28 وسيعيدون محاكمته سبتمبر القادم، مضيفين جريمة جديدة وهي الهرب من المحكمة.

وأظهر الفيديو رجل الشرطة يفك الأغلال من يدي وقدمي المتهم، ثم يهرول المتهم سريعا إلى الخارج بينما يتبعه شرطيان.

محكمة الاستئناف الجزائية

على الجانب الآخر كانت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أعلنت أنه تم تحديد موعد للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أنس بحيري أمريكي الجنسية

وقالت المحكمة “إنه نظراً لتغيب المتهم/ أنس عبداللطيف محمد بحيري – أمريكي الجنسية – بموجب هوية مقيم رقم (2017887973) , عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الأحد بتاريخ 6 / 8 / 1444هـ الساعة الثامنة صباحاً”.

الحكم غيابياً حال عدم الحضور

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا محكمة أمريكية محكمة الاستئناف الجزائية هروب متهم

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